美國務卿：外交仍是解決尼日政變危機首選

（法新社華盛頓7日電） 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，外交才是國際社會處理尼日政變危機的最佳選項。

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他告訴法國國際廣播電台RFI：「外交肯定是解決這一局勢的首選。」

布林肯說：「這是西非經濟共同體（ECOWAS）目前的方式，也是我們的作法。」布林肯意指有十多個成員的西非經濟共同體上周為讓尼日遭罷黜民選總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）復職所做的努力。貝佐姆於上周發生政變後遭拘押。

法新社報導，西非經濟共同體已警告發動政變的尼日軍方，應在6日深夜前恢復西方國家重要盟友貝佐姆的總統職務，但期限過後仍未獲尼日軍方回應。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller ）在華府的例行新聞記者會表示，美國仍期待結束尼日政變的「機會之窗」。

他說：「機會之窗肯定還沒關。我們認為尼日軍方應讓開，讓貝佐姆恢復總統職務。」

米勒說美國仍專註於「尋找外交解方」，稱軍事干預只是西非經濟共同體的「最後手段」。

他斥責馬利、布吉納法索兩國在尼日政變後派遣特使赴尼日的作為。馬、布兩國之前也都發生政變，被西非經濟共同體停權。

米勒說：「若他們派特使是為恢復尼日的民主領導階層與憲政秩序，那會是富有成效及助益，但我非常懷疑情況會是如此。」 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP