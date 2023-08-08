聯合國兒童基金會：海地兒童和婦女綁架激增

（法新社紐約7日電） 聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，海地今年上半年約有300名婦女和未成年人遭犯罪集團綁架。兒童基金會警告，綁架事件將留下「嚴重的身心創傷」。

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聯合國兒童基金會表示，這半年的數字接近去年全年的登記總數，且是2021年的3倍，「綁架案激增令人震驚」。基金會並補充說，海地幫派分子無所不在，許多婦女和兒童面臨著「難以想像的恐怖」。

聯合國兒童基金會拉丁美洲和加勒比地區主任康尼爾（Garry Conille）在聲明中表示，「從基金會同事和當地合作夥伴那裡聽到的故事，令人震驚且無法接受」。

「婦女和兒童不是商品，他們不是討價還價的籌碼。他們絕不能遭受如此難以想像的暴力。」

康尼爾表示綁架事件激增，對「海地人民和那些前來提供幫助的人」都構成威脅。

康尼爾表示，海地的整體局勢是場「災難」，該國近一半人口，包括近300萬兒童，現在需要人道主義援助。他呼籲「立即釋放所有被綁架者，讓他們安全回來」。

聯合國兒童基金會稍早警告，海地這個美洲最貧窮國家，政治和經濟的混亂加劇了營養不良現象，目前1/4兒童長期營養不良，其中許多情況嚴重。

康尼爾表示，當地醫療系統「瀕臨崩潰，學校受到攻擊」。他並補充說，暴力集團讓「急需的援助難以提供」。

康尼爾雖讚揚海地兒童、婦女和家庭「非凡的韌性」，但表示他們將繼續面臨「日益嚴重且難以想像」的恐怖。

犯罪集團控制了海地首都太子港（Port-au-Prince）約80%的地區，綁架、強暴、搶劫和謀殺已成為迫在眉睫的日常威脅。康尼爾補充說：「現在必須停止。」

肯亞最近宣布願意率領一支多國和平部隊來支援海地不堪負荷的安全部門，協助這個貧窮國家面對日益複雜的危機，美國已承諾提供支持。

© 2023 AFP