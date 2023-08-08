警錯將非裔孕婦當劫車犯 全因臉部辨識出錯

（法新社舊金山7日電） 美國一名母親稱不可靠的臉部辨識系統，導致警方在她懷孕8個月時錯把她當成劫車犯而將其逮捕，目前正在對底特律市政府提出告訴。

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32歲底特律婦女伍德拉夫（Porcha Woodruff）在訴訟中表示，2月16日上午，她正準備送兩個孩子到學校上課時，突然有多名警察找上門來，將她上銬帶走。

伍德拉夫的委任律師指控底特律當局逮錯人並在訴狀中寫道：「他們向她出示逮捕令，指控她搶劫和劫車，她一頭霧水，還以為是在開玩笑，因為她當時明顯懷有身孕。」

3日提出的這起訴訟主張，警方仰賴的臉部辨識系統並不可信，因為這項技術存在「既有缺陷和不可靠性，特別是在試圖識別像伍德拉夫這樣的非裔人士時」。

部分專家表示，臉部辨識技術分析有色人種臉孔時錯誤率較高。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，韋恩郡（Wayne County）檢察官辦公室6日聲明表示，對伍德拉夫發出逮捕令有憑有據。

聲明說：「發出逮捕令是適切做法，因為有事實依據。」

訴訟指出，相關案件始於1月底，當時警方正在調查一起槍手劫車案，他們利用加油站監視器拍下的畫面，追查一名據信涉案的女性。

訴訟稱，根據監視器影像所做的臉部辨識分析顯示，伍德拉夫的容貌特徵可能與犯嫌相符。此外，當局向劫車案被害人展示的其中一張照片，是伍德拉夫2015年被捕的影像，因此被受害者指為犯嫌。

伍德拉夫被捕當天即獲得保釋，檢方後來因為證據不足，撤銷對她的指控。

訴訟指出：「此案凸顯以臉部辨識技術識別犯罪嫌疑人身分存在重大缺陷。」

伍德拉夫在訴狀中要求賠償經濟損失和律師費用，但未具體說明金額。

© 2023 AFP