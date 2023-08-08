PayPal推出穩定幣

（法新社舊金山7日電） PayPal今天推出一種由美元支持的穩定幣（Stablecoin）數位貨幣，用於其全球網路支付平台上的交易，成為首間擁抱數位貨幣支付轉帳的大型金融科技公司。

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線上支付巨頭PayPal在新聞稿中表示，PayPal USD由派克索斯信託公司（Paxos Trust Company）發行，並以美元存款和類似現金持有作為支持。

在此之前，歷經加密貨幣平台FTX破產等事件後，加密貨幣產業正處於艱難時期。

由於最大加密貨幣的波動性眾所周知，企業家發明一種理論上更可靠的替代品，稱為穩定幣。這些貨幣與美元或其他法定貨幣掛鉤，但仍有人擔心它們的價值可能下跌。

目前穩定幣主要用來交易比特幣等其他加密貨幣，全球最大的穩定幣是Tether，其次為虛擬貨幣供應商Circle發行的USD Coin。

PayPal執行長舒曼（Dan Schulman）表示：「朝數位貨幣轉變需要一種穩定的工具，既要數位化，又要易於與美元等法定貨幣連接。」

部位於矽谷的公司表示，PayPal USD旨在讓全球平台上的支付變得更加容易，並為更多大品牌涉足數位資產打開大門。

© 2023 AFP