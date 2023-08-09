喬俄戰爭15周年 喬治亞總理批俄羅斯是侵略者

（法新社喬治亞首都特比利西8日電） 南高加索國家喬治亞的總理加里巴什維利今天紀念喬俄戰爭15周年時，稱俄羅斯是「侵略者」。當年兩國因為脫離喬治亞的地區南奧賽提亞而交戰。

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在當年喬治亞政府對炮擊村莊的南奧賽提亞（South-Ossetia）親俄分離主義分子發起大規模軍事行動後，俄羅斯於2008年8月8日，派出數以千計的軍人進入喬治亞。

加里巴什維利（Irakli Garibashvili）告訴記者：「我們長久以來一直曉得俄羅斯是侵略者，我們知道，全世界都知道。」

但反對派批評加里巴什維利的政府有親俄傾向。

俄羅斯2008年擊潰喬治亞陸軍，在5天內佔領大片土地，接着由時任法國總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）斡旋達成停火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天表示，烏克蘭和喬治亞團結一致，俄羅斯會因為自己的侵略行動「付出最多代價」。

2008年喬俄戰爭造成雙方數百名軍人和平民死亡，聯合國（UN）表示，大約有12萬人流離失所，不過很多人之後就返回家園。

© 2023 AFP