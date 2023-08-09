拜登訪大峽谷宣布設國家紀念區

（法新社亞利桑那州大峽谷8日電） 美國總統拜登今天親臨大峽谷（Grand Canyon）並指定周遭大面積原住民聖地為保護區，藉此達成兩大目的：疾呼對抗氣候變遷，並凸顯自己有別於共和黨右翼人士。

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拜登今天展開3天的美國西南地區訪問行程，並在北美原住民穿戴傳統服飾觀禮下籤署文件，設立美國最新一處國家紀念區（National Monument）。

艷陽下，戴着鴨舌帽和太陽眼鏡的拜登說：「大夥們，保護這些土地不僅對亞利桑那州是好事，對地球（也）是好事。這對經濟有利，對國家精神有利。」

設置國家紀區認定這個區域的天然財富、歷史重要性以及經濟利益，足以讓其取得特殊保護地位，而這個地區獨一無二的生物多樣性，長久以來一直被此地北美原住民部落視為珍寶。

這些部落重視這塊土地崇高的精神意義，數十年來不斷尋求遏止在這遼闊壯麗河谷進行採礦活動。

而今天新設置的國家紀念區將取名Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni。這個名稱前半是瓦蘇佩族（Havasupai）語，意為「原住民漫步之地」；後半是霍比族（Hopi）語，翻譯過來就是「我們祖先的足跡」。

它將保護由大峽谷周圍3個不同區域組成的面積約40萬5000公頃土地。大峽谷深達1800公尺，是經科羅拉多河數百萬年衝蝕下所形成的一處看似綿延不絕、色彩斑斕岩石層。

根據白宮說法，這個地區的保護地位現將禁止從事新的鈾礦開採工作，但不影響既有的採礦權。

大峽谷為全球知名的旅遊勝地，1919年正式成為美國國家公園。

拜登這次訪問美國西南部各州時間點，當地正歷經破紀錄熱浪和乾旱危機，其中以亞利桑那情況最為嚴峻。

現年80歲、正尋求於2024年大選贏得連任的拜登，同時利用這次訪問行程，來凸顯自己與共和黨對手的差異。

拜登部分提及被趕出自己土地的原住民部落，並在未點名情況下，嚴厲批評某些保守派把持的州境內，有官員「試圖禁書並掩埋歷史」。

他還批評共和黨內最激進的勢力「試圖破壞」他第一任期的核心政績「降低通膨法」（IRA），也就是他去年8月簽署、旨在提升綠色投資的一項具里程碑意義的立法。

© 2023 AFP