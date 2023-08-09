登陸系統開發進度落後 NASA重返月球計畫恐延期

（法新社美國甘乃迪太空中心8日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）阿提米絲3號（Artemis 3）任務原定於2025年讓人類重返月球，如今官員表示，這趟任務恐怕來不及載人登月了。

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NASA探索系統發展任務局（Exploration Systems Development Mission Directorate）副局長佛里（James Free）在簡報中告訴媒體，某些關鍵要素必須到位，特別是太空探索科技公司（SpaceX）正在研發的登陸系統。

他表示，這個系統若無法及時備妥，「我們最終可能會執行不同的任務」。

根據阿提米絲計畫，NASA正籌備複雜度逐步升級的一系列任務，一來重返月球，二來開發和測試在月球建立一個永續基地的相關科技，用以準備最終的火星之旅。

阿提米絲1號任務於2022年展開，由無人駕駛的太空船繞月飛行。阿提米絲2號任務預計2024年11月登場，任務相同，不過這次太空船上將會有組員。

而預計2025年12月執行的阿提米絲3號任務，NASA原本安排自1972年以來再度讓人類重返月球，但這次登陸地點選在月球南極，以就地採集水冰並將其轉換成火箭燃料。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的SpaceX贏得合約，打造以其「星艦」（Starship）火箭為原型的登陸系統，但至今距離準備就緒上仍有一大段距離，且4月的軌道試飛行動以爆炸收場。

佛里表示，NASA官員數星期前參觀了SpaceX的星際基地（Starbase）設施，以「了解他們硬體設備並進一步了解相關進度」。

儘管他認為這次參訪很有收穫，但依舊無法排除顧慮，因為火箭準備就緒之前需要進行多次試射，而「他們至今還沒有發射過」。

此外，星艦進度落後會產生連鎖反應，因為太空衣的承包商需要知道太空衣如何與太空船接合，並打造模擬機讓太空人練習操作。

佛里補充說道，他們一有時間「消化」他們在星際基地得到的資訊，將會儘快向外界通報最新情況。

© 2023 AFP