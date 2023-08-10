土耳其記者3年內5度入獄 國際組織齊控司法騷擾

（法新社伊斯坦堡9日電） 即使在土耳其這樣一個經常把記者關進監獄的國家，調查記者裴立萬（Baris Pehlivan）的案子也很突出，他即將3年內5度入獄，引發國際組織齊聲譴責。

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裴立萬的最新着作批評了土耳其上一任內政部長涉及組織犯罪。如今他即將入獄，這是他3年來第5次坐牢。

他曾經被關、獲得假釋，然後再次入獄；這次當局只用簡訊命令他回到監獄。

許多人譴責土耳其當局這道命令，有19個國際人權和媒體自由組織聯合批評「司法再三騷擾裴立萬，他身為記者，只是在行使言論自由的基本權利」。

裴立萬說，土耳其司法部本月2日通知他15日到馬爾馬拉拘留中心（Marmara Detention Centre）自首。這座拘留中心以前稱作斯里烏里監獄（Silivri prison），關着許多批評土耳其政府的異議人士。

2021年，裴立萬和另外6名記者因報導土耳其國家情報組織（MIT）一名成員的喪禮，被判處3年9個月徒刑。這名成員曾在利比亞活動，而土耳其在當地支持聯合國承認的的黎波里（Tripoli）政府。

保護記者委員會（CPJ）指出，土耳其政府是以違反假釋為由，命令裴立萬重回監獄，服完上述一案剩下的8個月刑期。

土耳其當局從未否認這名成員逝世的消息，報導此事的記者們卻以泄露「國家機密」的罪名被起訴。

裴立萬是OdaTV網站的總編輯，也替土耳其「共和報」（Cumhuriyet）撰稿。他在社群媒體平台X上寫道：「我沒殺過人，也沒性侵過人。我也從未販毒。」

國際筆會（PEN International）、無國界記者組織（Reporters Without Borders）等提倡新聞自由的團體在公開信中呼籲土耳其政府「收回再度關押裴立萬的決定，並停止對他和其他記者的系統性司法騷擾」。

根據無國界記者組織最新的新聞自由指數，土耳其於165個國家中排在第149名。

新聞自由團體還表示，土耳其上月釋放了15名新聞工作者，但仍有20名記者身陷囹圄。

© 2023 AFP