夏威夷野火延燒6死 民眾跳海逃生醫院不堪負荷

夏威夷野火延燒觀光小鎮 至少6死 （中央社卡胡魯伊9日法新電）在遙遠颶風助長下蔓延的野火，今天在夏威夷造成至少6人喪生，摧毀毛伊島（Maui）多數地區，有些人不惜跳海以躲避火勢和濃煙。

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大火肆虐下，多個街區被燒成平地，而毛伊島西側包括旅遊勝地拉海納（Lahaina）等地幾乎與外界隔絕，只有一條高速公路開放通行；官員們表示，野火燒毀範圍很廣，目前要量化評估損失仍言之過早。

由於消防員仍在對抗3場主要火勢，除了緊急工作人員與撤離的民眾外，毛伊島西部向所有人關閉。

毛伊郡（Maui County）市長畢森（Richard Bissen）在記者會中表示：「在記者會開始前，我很難過地向大家報告，已確認有6人不幸喪生。」

夏威夷州長葛林（Josh Green）表示，毛伊島西北端人口1萬2000人的旅遊小鎮拉海納已一片狼藉。

葛林說：「毛伊島上拉海納鎮多數地區已被摧毀，當地有數以百計的家庭無家可歸。」

毛伊郡發布新聞稿指出，有些民眾被迫跳入太平洋以躲避火勢和濃煙，美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）已趕去營救。

多位官員表示，朵拉颶風（Hurricane Dora）帶來的強風助長全州火勢。國家颶風中心（NHC）表示，截至當地時間上午11時（格林威治時間21時），暴風位置在檀香山市（Honolulu）西南方約1380公里處。

國家氣象局檀香山分處預報員馬丁（Ian Martin）表示，最嚴重強風應會在明天晚上或後天早上結束。 （譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP