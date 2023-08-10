女童上學途中遭毆打搶劫死亡 阿根廷民眾上街抗議

（法新社布宜諾斯艾利斯10日電） 一名11歲的阿根廷女孩今天走路上學時，後背包被歹徒行搶並遭毆打致死，引發民眾對犯罪升高的抗議。

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目擊者向當地電視台表示，杜明奎（Morena Dominguez）走路上學時，後方騎摩托車的搶匪打了她，並搶走她的後背包。這是阿根廷常見的搶劫手法。

杜明奎被送往醫院救治，之後宣告不治。目擊者稱救護車在事發40分鐘後才抵達。

艾薇塔市（Evita）醫療中心院長馬洛尼（Javier Maroni）說，她送來時「情況危急」，頭部有嚴重傷勢，經醫師搶救下恢復她的心跳，但仍在加護病房內斷氣。

杜明奎遭搶劫的模糊監視器畫面，全天候在阿根廷各地電視台播出。

這起事件發生於首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）南方的拉努斯（Lanus），憤恨不平的居民聚集抗議。

女孩的母親瑪莉亞（Maria）告訴A24新聞頻道：「難道必須要有孩子死亡，社會才會變得安全嗎？」

阿根廷泰蘭國家通訊社（Telam）引述檢方說法報導，初步驗屍結果顯示，這名女孩是死於「強烈腹部撞擊」，導致體內出血。

© 2023 AFP