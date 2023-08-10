尼日政變軍任命新總理 西非經濟共同體開緊急峰會

（法新社奈及利亞首都阿布加10日電） 尼日軍事政變領導人未理會西非經濟共同體要求讓民選總統貝佐姆恢復權力的最後通牒，今天並任命新總理和內閣。西非經濟共同體領袖今天將針對尼日政變召開緊急會議。

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尼日7月26日發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭衛隊奪權。西非經濟共同體（ECOWAS）雖表示正循外交途徑解決，但未排除動武。

15國組成的西非經濟共同體8日發表聲明，指10日在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開的會議預期會做出重要決定。

自2020年以來，西非經濟共同體一直難以阻止成員國爆發連串政變。這個合作組織先前下最後通牒，要尼日政變軍人在6日前讓貝佐姆恢復權力，否則他們可能動武。

但尼日政變將領始終無視通牒。隨着最後期限已過，西非經濟共同體也未見採取行動。

根據今天在尼日國家電視台宣讀的法令，政變將領任命了新政府，再度展現對國際壓力的抵抗。

贊恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）將擔任尼日新總理，帶領有21名成員的內閣，其中國防與內政部會由來自新軍事治理委員會的將軍領導。

針對是否對尼日發動軍事干預，西非經濟共同體內部掀起辯論。俄羅斯及尼日鄰國阿爾及利亞則對軍事介入提出警告。

© 2023 AFP