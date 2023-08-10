澳洲總理艾班尼斯10月訪美 拜登將在白宮迎接

（法新社雪梨10日電） 適逢澳洲與美國加強軍事合作之際，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，今年10月下旬將在白宮會晤美國總統拜登（Joe Biden）。

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華府近年一直尋求加強與澳洲的關係，作為美國在亞太地區對抗中國更廣泛戰略的一環。

艾班尼斯此行出訪的時間點，恰巧在華府最近在太平洋地區發動閃電外交戰之後，美國高級官員們這次共獲東加王國（Tonga）、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、澳洲及紐西蘭的支持。

艾班尼斯在聲明中表示：「我此行出訪是一次重要契機，將藉此討論我國在氣候及潔凈能源轉型方面的遠大目標，以及令印太地區強大、安全及繁榮的共同目標。」

拜登今年5月原定前往澳洲雪梨，參加由澳洲、印度、日本及美國組成的非正式區域組織「四方安全對話」（Quad）峰會，但因華府債務上限協商而取消。

艾班尼斯今年10月23日至26日將赴美進行為期4天訪問，「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議將成此行亮點。

辦公室今天發布聲明指出，艾班尼斯今年10月下旬將赴美國展開正式訪問，這將是他去年勝選以來首度訪美。

白宮當局昨天發表聲明指出，艾班尼斯這次訪問凸顯兩國對於印太地區開放、穩定和繁榮的承諾。

© 2023 AFP