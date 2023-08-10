空氣品質監測網：雅加達成空污最嚴重都市

（法新社雅加達10日電） 根據瑞士空氣品質追蹤業者IQAir，印尼首都雅加達已成為全球空氣污染最嚴重的大城。由於政府當局未能有效應對有毒煙霧激增的問題，雅加達連續多天高居全球空污排行榜榜首。

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據估計，空污每年導致全球700萬人過早死亡，被聯合國視為最大的單一環境健康風險。

雅加達及周遭形成一個囊括3000萬人口的巨型城市，其一整周的細懸浮微粒（PM2.5）濃度已超越其他空污嚴重的城市包括利雅德（Riyadh）、杜哈（Doha）以及拉合爾（Lahore）。

據法新社統計，自7日以來，雅加達每天在IQAir追蹤主要都市的污染數據排名中一直排名第一。

雅加達經常記錄到「不健康」的細懸浮微粒濃度，是世界衛生組織（WHO）建議濃度的許多倍。細懸浮微粒是可以穿透氣道導致呼吸系統問題的微小懸浮粒子。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）7日告訴媒體，印尼準備在明年將首都遷往婆羅洲 （Borneo）的努山塔拉（Nusantara），他計畫藉此減輕「雅加達的重擔」來解決空污問題。

他也表示，雅加達規畫中的地鐵網絡「必須完成」，以減少空污。

雅加達居民抱怨，工業活動、交通阻塞和燃煤發電廠造成的空氣污染正影響着他們的生活及健康。

一名在雅加達工作的32歲白領瓦奧莉塔（Anggy Violita）告訴法新社：「我必須隨時戴着口罩。我的 身軀和臉部都遭受空污的摧殘。」

這位育有兩名孩子的母親並說：「上周我們一家人生病一整周，醫生告訴我應該待在室內。」

2021年，針對一起環保人士和公民對政府提起的訴訟，法院判決政府當局必須處理該市惡名昭彰的空污問題，佐科威和其他高級官員在保護居民方面實屬失職。

印尼已承諾今年起停止興建新的燃煤發電廠，並誓言於2050年達到「碳中和」（carbon neutral）。

但儘管環保人士強烈抗議，政府仍持續擴張位於爪哇島（Java Island）的蘇拉拉亞（Suralaya）燃煤發電廠，該發電廠是東南亞規模最大的電廠之一。

根據印尼綠色和平（Greenpeace Indonesia），首都雅加達方圓100公里內有10座燃煤發電廠正在運營。

© 2023 AFP