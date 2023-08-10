紐約市長：移民危機恐令3年成本支出120億美元

（法新社紐約9日電） 紐約市長亞當斯（Eric Adams）今天談到移民危機時指出，每天都有大量尋求庇護者抵達，可能讓這個全美人口最多城市3年付出120億美元（約新台幣3848億元）成本。

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自去年4月以來，有近10萬尋求庇護者抵達紐約市，導致向有需要的人提供免費緊急住房的法律義務，即紐約市在全美獨一無二的「庇護權」（right to shelter）受到了考驗。

地方當局評估，每位移民平均每天讓紐約市成本支出達383美元。

民主黨籍的亞當斯聲明指出：「這座城市在2023財政年度，對數以萬計尋求庇護者提供庇護、食物和服務，支出已達14.5億美元。」

他說，由於紐約市自2022年春季以來新移民人數接近10萬，「若無進一步支持，基於目前趨勢進行新成本估算，在政策不生變下，紐約市3個財年支出可能超過120億美元」。這個金額相當於紐約市預算逾4%。

亞當斯描述移民在紐約市形成「史無前例的緊急狀態」，說數十名主要來自西非的移民上周在曼哈頓一家飯店周遭打地鋪。

紐約市近200間庇護所、飯店、學校和其他緊急場所被用以收容5萬7000多名尋求庇護者。擁有850萬人口的紐約市是美國金融之都和全球旅遊勝地。

亞當斯表示，紐約市「無法繼續靠一己之力處理這個國家危機」，「紐約人的同情心可能無限，但我們的資源卻非如此」。

他希望加速發放工作許可，以便移民能夠謀生，同時呼籲聯邦官員宣布進入緊急狀態，以加強管理美國與墨西哥邊境的危機，並在全國更公平地分配尋求庇護者。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2023 AFP