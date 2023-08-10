西非經濟共同體將部署待命部隊 因應尼日政變

（法新社奈及利亞首都阿布加10日電） 西非經濟共同體領導人們今天宣布，將部署一支「待命部隊」，來應對兩周前奪下尼日控制權的軍事領袖，但他們仍希望尼日能以和平方式恢復民主。

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西非經濟共同體（ECOWAS）主委圖瑞（Omar Touray）在奈及利亞的緊急峰會結束後表示，成員國決定「下令部署西非經濟共同體待命部隊，來恢復尼日的憲政秩序」。

至於最終部署細節以及對尼日的影響，目前都還不清楚。

奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）在這場閉門峰會前堅稱，「我們仍優先考慮以外交協商和對話」來結束尼日危機。

提努布會後表示，「目前尚有一線希望」找到「和平解方、一個恢復民主與穩定的路線圖」，但「沒有選項已被排除考慮，包括使用武力作為最終手段」。

「如果我們不做，沒有人會替我們做。」

象牙海岸總統烏阿塔哈（Alassane Ouattara）在離場前告訴記者，過去賴比瑞亞、獅子山、甘比亞、幾內亞比索的憲政秩序遭受威脅時，西非經濟共同體都曾介入。

烏阿塔哈表示，「今天，我們在尼日有相同情形，我想說，西非經濟共同體不能接受這種事」。他希望能「立即執行」部署部隊的決定。

© 2023 AFP