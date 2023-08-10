UN：伊拉克極端氣候對舉世發出警訊

（法新社巴格達9日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天在巴格達表示，伊拉克氣溫上升及持久乾旱的現象給全世界「發出警訊」。

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圖克訪問伊拉剋期間接受法新社專訪。聯合國表示，舉世有5個國家最受氣候變遷若干效應影響，伊拉克是其中之一。

伊拉克已經連續第4個夏季蒙受乾旱之苦，包括首都巴格達和國境最南端在內，部分地區氣溫已接近攝氏50度。

圖克說：「氣溫上升加上乾旱，以及生態多樣性喪失的事實，在在都是給伊拉克和世界的警訊。當我們關注這些地方的狀況時，其實也是在關注我們的未來。」

他在為期4天訪問尾聲之際呼應聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）上個月的談話說：「全球沸騰（global boiling）時代已經來臨，這裡的人每天都身歷其境。」

古特瑞斯曾說：「全球暖化的時代結束了。全球沸騰的時代已經到來。」在科學家確認7月成為有紀錄以來最熱月份後，他呼籲立即採取大膽行動加以因應。

除了降雨減少、氣溫上升之外，伊拉克當局表示，上游國家在底格里斯河（Tigris River）和幼發拉底河（Euphrates River）建水壩，影響了兩條河流進入伊拉克的水量。

底格里斯河和幼發拉底河在伊拉克最南端合流成為阿拉伯河（Shatt al-Arab）後注入波斯灣。高鹽度問題已經對阿拉伯河的捕魚活動造成危害。

圖克訪問伊拉克南部時在記者會中表示，社會賢達和其他人向他展示「現已乾涸的阿拉伯河兩側部分河段，僅僅30年前還矗立着茂盛椰棗樹的照片」。

伊拉克總理蘇達尼（Mohamed Shia al-Sudani）曾經鄭重宣告對抗氣候變遷將是他的首要任務之一，但社運人士表示，他幾乎不曾採取任何行動。

圖克在記者會中表示，曾有伊拉克「環境保護人士蒙受暴力、恐嚇和死亡威脅」的報導。

伊拉克最重要環保團體伊拉克自然保護協會（Nature Iraq）的工程師阿塞迪（Jassim al-Assadi）2月時就曾遭到挾持，被武裝人士囚禁了兩周。

© 2023 AFP