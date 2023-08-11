人權組織：IS襲擊軍用巴士 23敘利亞士兵陣亡

（法新社貝魯特11日電） 敘利亞人權瞭望台組織今天表示，至少23名敘利亞士兵死於敘國東部一起軍用巴士遇襲，伊斯蘭國（Islamic State）極端分子需為這起攻擊負責。

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隨殘餘的極端組織伊斯蘭國升高襲擊，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示「IS成員10日在代爾祖爾省（Deir al-Zor）鎖定一輛軍用巴士」。

據敘利亞人權瞭望台組織指出，這次攻擊「造成23名士兵死亡，另有十多人受傷」，其中一些傷患情況危急。總部設於英國的敘利亞人權瞭望台組織靠的是敘國境內的廣泛消息管道。

敘利亞人權瞭望台組織還說「（另有）數十名士兵失蹤」。

儘管伊斯蘭國於2019年失去他們最後一片在敘利亞境內的土地，但在廣袤的敘利亞沙漠中仍保有藏身之處，並以此為據點發動伏擊和偷襲。

最近幾周，伊斯蘭國成員加大在敘利亞北部和東北部的攻擊力度。

敘利亞人權瞭望台組織8日表示，IS本周稍早在他們之前重鎮拉卡省（Raqa）所發動的襲擊，造成10名敘利亞政府軍和親政府戰士喪生。

© 2023 AFP