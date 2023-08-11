墨西哥承諾加強監控可製造芬太尼進口原料

（法新社華盛頓10日電） 墨西哥今天告訴美國，將以數位化方式追蹤可用於製造強效類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）的進口原料。芬太尼是導致美國用藥過量致死問題的罪魁禍首，原料大多自中國進口。

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墨西哥新任外交部長巴塞納（Alicia Barcena）訪問華盛頓時，承諾會採取更多措施解決這種合成毒品的問題，此事已經成為美國政壇的頭號議題。

巴塞納與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）共同召開記者會時說：「我們的任務是要對進入墨西哥的管制類化學物質實施即時監控、追蹤和定位。」

她說，墨西哥已經在入境口岸設立實驗室，建立有關72種相關先驅化學品（chemical precursor）移動狀況的數據資料庫，以「確保能夠依法追蹤」。

她坦承，要追蹤這些先驅化學品的非法販運已愈來愈困難。

美國去年有近11萬人因用藥過量致死，其中大部分是因為芬太尼。芬太尼起初由美國製藥公司大力推銷，尤其是針對伊拉克和阿富汗戰爭的退伍軍人。

布林肯告訴巴塞納，打擊濫用芬太尼是「我們的首要任務」，並指出它是18歲到49歲美國民眾的頭號殺手。

在美國的壓力下，中國於2019年正式禁止芬太尼出口，但仍是芬太尼原料的主要源頭，而墨西哥販毒集團後來將芬太尼變成一種具高度成癮性的毒品。

部分共和黨議員看到這類毒品在美國造成許多人喪命後，甚至威脅要在墨西哥對販毒集團採取軍事行動。

布林肯上個月發起一個由80幾個國家組成的全球聯盟，要共同打擊販毒。墨西哥參與其中，但中國拒絕參加，並指責是美國自己無法解決美國人濫用藥物的問題。

© 2023 AFP