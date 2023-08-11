成蕾遭中國關3年 首度公開發聲表達思念家人及陽光

（法新社雪梨11日電） 被中國拘禁3年的澳洲籍前中國環球電視網記者成蕾，日前透過澳洲外交官記錄發表公開信，表示在牢里「懷念陽光」，但一年只有10小時能站在陽光下。她在信末強調「最重要的是，我想念孩子們」。

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成蕾這封「致澳洲人民的公開信」，被形容為「給2500萬人的情書」，是由獲准每月探視她的澳洲外交官筆錄後發布。

被中國當局關押逾1000天的成蕾，透過公開信抒發自己的心情說，「我懷念陽光。在牢房裡，陽光透過窗戶照進來，但我一年只有10個小時能站在它底下」；「我實在難以相信，當我還在澳洲居住的時候，總在躲避陽光」；如今「我已有3年沒見過一棵樹」。

成蕾回憶在10歲時剛移居澳洲的光景說，「1987年，我記得第一次跟家人露營，爸爸開着一輛700澳元（新台幣1.46萬元）的車」；「我總在重溫每一次叢林遠足、河川、湖泊，到海灘游泳、野餐和欣賞醉人日落，滿天星星，還有叢林寧靜而神秘的交響樂」。

她提到，在獄中總會「悄悄地念誦我（在澳洲）到過、開車路過的地名」，也會憶起陌生人與朋友給予的友愛，而這些記憶「再次回到我身上，讓我（在獄中）重拾信心」。

成蕾還表示，自己想念海鹽、黑色幽默、昆士蘭（Queensland）的熱帶地區，和西澳洲無窮無盡的藍天，還有腳趾間的細沙。信末強調，「最重要的是，我想念孩子們」。

澳洲外交部長黃英賢表示，整個國家都希望看到成蕾「與孩子們團聚」。 她今天在聲明中表示：「澳洲一直為成蕾女士爭取權益，並要求成蕾女士獲得符合正義、程序公平和人道待遇的基本標準。」 「我們將繼續支持成蕾女士及其家人，並維護成蕾女士的利益和福祉。」

© 2023 AFP