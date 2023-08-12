川普涉圖謀推翻2020大選 法官警告勿發表煽動性言論

（法新社華盛頓11日電） 美國前總統川普被控圖謀推翻2020年大選結果，承審這起歷史大案的法官楚坎（Tanya Chutkan）今天警告他不要發表「煽動性」言論，還說她不容審判期間出現「作秀氛圍」。

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楚坎在檢辯雙方都在的準備程序庭里提出這項嚴厲警告；這場在華府市區的聯邦法院庭訊，是為釐清川普在案子進入審理後可公開談到哪些案情。

楚坎說：「我會採取所有必要措施來保護程序的完整。」

她說，「與本案有關的煽動性言論可能會干擾候選陪審團人員」，將讓她不得不「迅速進入審判階段」；這番話顯然是針對川普及其律師團而說。

特別檢察官史密斯（Jack Smith）先前聲請於2024年1月2日開始審理此案，但預料川普的辯護律師團會希望推遲。川普目前在共和黨2024年總統大選初選中遙遙領先其他競爭者。

楚坎將在本月28日訂定實質審理的日期。

77歲的川普被控與幕僚圖謀推翻2020年的敗選結果，他已提出無罪抗辯，今天沒有出庭。

楚坎說，她會確保川普「身為刑事被告」的權利受到尊重，但他依據憲法第一修正案所擁有的言論自由權利「不是絕對」。

楚坎說：「我也會認真履行職責，防止出現（聯邦最高法院）所謂不受控的作秀氛圍與媒體審判。」

檢方希望針對川普可以公開揭露哪些關於此案證人和證據的內容聲請保護令，因此而有今天的庭訊。

檢方提到川普在他自創的「真實社群」（TRUTH Social）平台貼文；川普寫道：「如果你衝著我來，我也不會放過你！」

楚坎警告，「即使是可以商榷的含糊言論」，也可能被視為意圖「恐嚇證人或挑起待選陪審人員的偏見」，她將不得不出手介入。

© 2023 AFP