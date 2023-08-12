沙烏地阿拉伯任命駐巴勒斯坦非常駐大使

（法新社利雅德12日電） 沙烏地阿拉伯今天任命駐巴勒斯坦領土非常駐大使，兼任駐耶路撒冷總領事。外界揣測，這項新職位的任命代表沙烏地可能準備與以色列建立關係。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，根據沙烏地駐約旦首都安曼（Amman）大使館在社群媒體上的貼文，該職位將由現任駐約旦大使蘇代瑞（Nayef al-Sudairi）出任。

蘇代瑞透過影片表示，這項任命是「重要的一步」，突顯沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）和王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）希望「強化與巴勒斯坦國（State of Palestine）的兄弟關係，並在所有領域正式給予助力」。

傳統上，巴勒斯坦領土相關文件都是由沙國駐安曼大使館處理。

沙烏地不承認以色列，也沒有加入美國斡旋的2020年「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。根據該協議，以色列與沙烏地的兩個鄰國阿拉伯聯合大公國和巴林達成關係正常化協議。

去年7月美國總統拜登訪問中東期間，沙烏地民航局宣布「向所有符合主管機關飛越要求的航空器開放沙國領空」，這項公告實際上解除了對往返以色列飛機的飛越領空限制。

當時，沙烏地當局否認此舉是「任何進一步關係正常化措施的前兆」。

利雅德先前一再表示，它將堅守阿拉伯聯盟（Arab League）數十年來的立場，即在以巴衝突獲得解決之前，不與以色列建立正式關係。

© 2023 AFP