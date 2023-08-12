疑對垂死雪巴見死不救 挪威登山女傑捍衛清白

（法新社奧斯陸11日電） 上個月創下最快完攀14座世界最高峰紀錄的挪威登山女傑哈里拉表示，她的團隊在完成K2任務時，竭盡全力協助倒卧途中的雪巴人。

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7月27日的影片顯示，一長列登山者在登頂世界第2高峰喬戈里峰（K2）的途中，跨過一名倒在路邊的雪巴人。影片一出，隨即在登山界引爆巨大爭議。

就在當天，挪威登山女傑哈里拉（Kristin Harila）和她的尼泊爾雪巴嚮導天哲（Tenjen Lama Sherpa）一起創下在最短時間內完攀全球14座海拔超過8000公尺高峰的紀錄。

儘管她強調自己花了90分鐘試圖協助這名雪巴，但她仍面臨排山倒海而來的批評聲浪。

哈里拉說，她覺得她有必要說出自己版本的故事，因為「所有錯誤資訊與仇恨言論現在四處蔓延」，包括「死亡威脅」等。

這名倒卧路旁的搬運工已被確認是27歲的巴基斯坦人哈山（Mohammed），他並非哈里拉團隊的一員。 哈里拉昨天在社群媒體Instagram發表長文，表示她和她的團隊已盡其所能拯救哈山。

英國「每日郵報」（Daily Mail）更以「『跨過垂死搬運工』不久後，『自負』的登山者被拍到慶祝登頂K2」為題，報導這起事件。

她說，她、她的攝影師和另外2人花了1.5小時試圖把哈山拉上來，隨後因前方組員發出求救訊號，她才繼續前行，並讓她的攝影師嘉布瑞爾（Gabriel）留下來陪哈山，與他分享氧氣和熱水。

哈里拉表示，嘉布瑞爾待了1小時後，因氧氣開始不足，他也不得不離開現場。

巴基斯坦登山俱樂部（Alpine Club of Pakistan）秘書海達里（Karar Haidari）告訴法新社，當天約有100名登山者登頂K2。

負責發放攀登許可證的巴基斯坦吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit Baltistan）旅遊當局今天表示，他們已對此事展開調查。

儘管其他數十名登山者也同樣飽受抨擊，但社群媒體上對哈里拉的批評尤其嚴厲；然而，社群媒體Instagram上也有不少使用者為哈里拉的行為辯護，並點出其中的危險。

© 2023 AFP