遭控海外從事非法商業交易 拜登次子韓特活在父兄陰影下

（法新社華盛頓11日電） 美國總統拜登次子韓特（Hunter Biden）的官司和吸毒黑歷史等個人問題，使他成為民主黨籍總統拜登的政治對手共和黨鎖定的脆弱目標。隨着拜登尋求連任，攻擊也隨之加劇。

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現年53歲的韓特遭控在海外從事非法商業交易，美國司法部今天指派一名特別檢察官，對此擴大調查。

韓特在自己父親擔任總統歐巴馬領導下的副總統期間，在中國和烏克蘭經商，國會共和黨人對此已發起多項調查。 韓特被控未繳交聯邦所得稅和非法擁有槍枝等罪名，與美國司法部達成的認罪協議於7月破裂後，司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天指派負責這些案件的檢察官魏斯（David Weiss）為特檢，對此擴大調查。

不少人認為韓特是家族的害群之馬，但他的父親仍對他不離不棄。拜登最近在共和黨議員展開新的調查之際表示：「我兒子沒有做錯任何事，我相信他，我對他有信心。」

韓特從美國頂尖耶魯大學法學院畢業，曾在政府、金融業和遊說公司工作，後來在2000年代末加入一家由家族控制的避險基金，並開設一間國際商業顧問公司。

但韓特惡習纏身，有酗酒、吸食古柯礆以及多次進出勒戒中心等黑歷史。

他認為他的毒癮可能與1972年、當時他3歲所發生的一場車禍造成的創傷有關，這場車禍導致他的母親和妹妹喪生，他則因頭骨破裂住院。

但他也生活在哥哥波伊（Beau Biden）的陰影下，波伊擁有出色的軍旅生涯並進入政壇，但2015年因腦癌過世。

拜登經常公開談論失去長子的事情，他曾看好波伊有一天會成為總統。與此同時，韓特卻很少被提及。

韓特婚姻破裂，失去3個女兒的監護權。他的首任妻子布勒（Kathleen Buhle）在回憶錄中公開婚姻生活內幕說，2016年發現丈夫與守寡嫂嫂不倫後，提出要離婚。 韓特在2020年出版的回憶錄「美好事物」（Beautiful Things，暫譯）中說，他過去曾狂飲一大瓶伏特加、晚上在街上四處遊盪尋找古柯礆，且多次嘗試戒毒卻失敗的經歷。

他寫道，對他有幫助的一件事是父親無條件的愛。韓特回憶道：「不管事情變得多麼糟糕，他從未拋棄我，從未迴避過我，從未對我評頭論足。」

© 2023 AFP