德國車站猶太人紀念館圖書遭縱火 警方調查

（法新社柏林12日電） 德國警方今天表示，一名男子在首都柏林市格倫瓦德火車站的紀念館縱火，焚燒紀念館附屬迷你圖書館一箱有關納粹的書籍。這處紀念館是為紀念當年被納粹送往集中營的猶太人而設。

廣告 繼續瀏覽後續

警方在社群平台X發文說：「幾乎所有的書都被燒掉了。」他們已經針對這起事件展開調查。

警方表示，有兩名目擊者通報說，黎明時看到一個男子在格倫瓦德站（Grunewald）這處紀念館以舊電話亭改造成的迷你圖書館那裡，放火燒了一箱書。

1941年起，有5萬名德國猶太人從這處車站的17號月台（Platform 17）被送往位於里加（Riga）、華沙（Warsaw）、奧斯威辛（Auschwitz）、特雷津（Theresienstadt）等地的納粹集中營。

1998年1月，一座紀念館落成，17號月台是其中的一部份，那裡的鐵軌旁設了186面牌子，詳細說明了當年每列火車的出發日期、車上猶太人的人數以及他們最終的目的地。

柏林市的網站上解釋說，鐵軌周遭長出的灌木叢，構成了紀念館的一部份。

「這象徵了這條軌道上的任何火車，都不會再駛離這個車站。」

© 2023 AFP