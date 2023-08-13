立陶宛邊境檢查站縮減 民眾赴白俄採買探親難

（法新社立陶宛舒姆斯克12日電） 立陶宛當局下令裁減與白俄羅斯邊界上的邊境檢查站，讓該國民眾前往白俄採買、探親的難度大增。

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晴朗的天空下，立陶宛邊境城鎮舒姆斯克（Sumskas）今天有數十輛車等着通關前往白俄羅斯。

過去幾年來，立陶宛民眾常利用這個過境點跨境採買便宜商品、探視親人；如今，原本輕輕鬆鬆的行程恐怕要變得挑戰重重了。

立陶宛與白俄有6個過境點，但下周起，立陶宛將關閉其中兩個，包括舒姆斯克。

立陶宛與白俄的緊張局勢不斷升級。立陶宛政府對白俄的挑釁威脅示警，加上俄羅斯傭兵組織瓦格納（Wagner）在俄國發動短暫兵變後現改駐紮白俄，都促成了立陶宛做出上述決定。

對一般的旅客來說，這意味着在僅剩4處的過境點的等待時間將會拉長，且必須和公車、卡車一齊排隊。

部分立陶宛民眾表示，他們將需要徹底放棄前往白俄。

一名73歲的退休人士表示，她每年會多次騎自行車跨境到白俄採購較便宜的藥品。

她在舒姆斯克檢查站排隊時告訴法新社說：「他們（白俄）以1.5歐元（約新台幣53元）出售的藥物，這裡（立陶宛）要賣到10歐元到12歐元（約新台幣353到424元）之間。」

她補充道：「但現在我不會去（白俄）了。」

© 2023 AFP