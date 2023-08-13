降低通膨法實施一年 拜登力陳政績駁斥共和黨抨擊

（法新社華盛頓12日電） 推動綠色能源發展的美國「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）通過實施一年了，如今總統拜登正努力推銷它的好處，他說，若能重來，他可能會選擇另一個名稱。

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這個雄心勃勃的計畫，目的是讓美國加速過渡到清潔能源、重建美國工業實力，以及強化社會正義。

2022年8月16日，當拜登將這項7500億美元的計畫簽署生效時，美國正值物價急劇上漲時期。當時物價飆漲對拜登的民望造成打擊。

儘管這計畫主要目的是透過約3500億美元的補貼和稅收抵免，來加速過渡到綠色能源階段，不過因法律通過時正值通膨飆升時期，因此稱為「降低通膨法」似乎也順理成章。

拜登最近在西部猶他州與政治捐款人見面時表示：「我希望我沒這樣稱呼此法，因為相較於與通膨的關係，它更關乎促進經濟成長的替代方案。」

前一天，正尋求明年選舉連任的拜登啟動一項可永續經營的能源計畫，他說此計畫象徵「降低通膨法」最佳的一面。

這項計畫要在新墨西哥州建造風力發電機，而該風力發電場址過去是一家塑膠餐具製造廠所在。新墨西哥州目前正遭受野火和極端氣溫等氣候變遷的嚴重影響。

白宮表示，自「降低通膨法」生效以來，已激勵私人投資清潔能源領域達1100億美元。由於美國在綠色產業呈現出獨立雄心，引起歐洲及其他盟國的關切。

環保組織「世界資源研究所」（World Resources Institute）成員博德（Lori Bird）說：「這是美國史上最重要的氣候和清潔能源立法。」

由美國9個研究團隊所做研究指出，「降低通膨法」理應在2035年前，將碳排量降至2005年水準的43%至48%。而這仍未達到官方目標，即2030年以前要將碳排量減少50%。

眼前，拜登的當務之急是在2024年11月總統選舉之前，找到變現「拜登經濟學」（Bidenomics）的方法。

法新社報導，大多數美國人對這些計畫的各種承諾，只有模糊概念。這些承諾包括面對中國競爭時，支持量子運算的發展；製造數百萬輛電動汽車的同時，也創造就業機會；降低胰島素價格；讓網路使用民主化等。

拜登10日對猶他州的政治捐款人說：「大家並不知道，目前正在發生的變化，就是我們過去所做的成果…這需要累積一點時間才能突破。」

共和黨對拜登的競選活動作反擊，最近還發表聲明嘲笑拜登「不顧一切試圖兜售所謂的降低通膨法」，並斥責那是「騙局」。

不過，拜登似乎欣然指出，當降低通膨法投資共和黨議員選區里的計畫時，他們似乎沒有任何問題就接受了。

拜登9日甚至點名一位言辭特別尖銳的川普支持者、國會女議員波柏特（Lauren Boebert）。

拜登明顯譏諷指出，「降低通膨法」正在幫助科羅拉多州建造一座大型風力發動機廠，地點就在這位「嘴巴非常安靜的共和黨女士」所屬選區。波柏特和共和黨內其他人一樣，早前都反對降低通膨法。

拜登微笑着說：「她當初反對降低通膨法通過，那沒關係，她現在對此法表示歡迎。」（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP