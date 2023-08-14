伊拉克連年乾旱 湖泊水位驟降觀光業慘淡

（法新社伊拉克哈巴尼亞14日電） 伊拉克商人穆罕默德從來沒有見過這麼慘淡的觀光季：多年乾旱導致面積廣闊的哈巴尼亞湖（Lake Habbaniyah）縮水，使得過去一到夏天就蜂擁而至的觀光客不見蹤跡。

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僅願透露名字的穆罕默德說，「過去2年，這裡還有一些活動，但現在根本沒有水」。他在位於湖畔的店面前擺上充氣浮床、撈網和T恤，但並不期待會有太多顧客上門。

他的上衣在高溫逼近攝氏50度下浸滿汗水，他告訴法新社，「今年非常干，超級干」。

哈巴尼亞位於伊拉克首都巴格達以西約70公里，這個國家部分地區持續4年乾旱，使得這裡的湖濱線退縮了數十公尺。

聯合國把水資源短缺的伊拉克，列為最受氣候變遷衝擊的5個國家之一。

哈巴尼亞湖所在的伊拉克西部安巴省（Anbar）水資源主任沙米爾（Jamal Odeh Samir）表示，哈巴尼亞湖滿水位約33億立方公尺，上次滿水位是在2020年。

他告訴法新社，現在的水量還不足5億平方公尺。

像是穆罕默德開的小店，以及湖濱度假小屋即使在夏天旺季依舊空空蕩蕩，流浪狗在派不上用場的遮陽傘之間閑逛。

想玩水，遊客必須先穿過散發惡臭的爛泥，這部分過去都沉沒在湖面下。

1979年，這個人工湖周遭建起了度假區，之後幾年成為廣受中東遊客歡迎的旅遊景點。

但過去4年，雨量驟降以及氣溫升高，重創哈巴尼亞地區以及整個伊拉克。

巴格達當局指責幼發拉底河（Euphrates River）上游的土耳其水壩建造工程造成水位降低。這條河是哈巴尼亞湖的水源，同時流經敘利亞。

水利署發言人夏瑪爾（Khaled Shamal）警告，「伊拉克的戰略蓄水量是（近一個世紀以來的）最低點」。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）上周訪問巴格達時警告，「氣溫上升加上乾旱，以及實際上（生物）多樣性正在逐漸消失的這項事實，對伊拉克和全世界都是一記警鐘」。

當夜幕低垂，氣溫稍微下降之後，湖濱終於迎來幾位在沙灘上烤肉的客人。

拉夫塔（Qassem Lafta）和家人從附近的法魯賈（Fallujah）前來遊玩。他說，「我們以前來過這裡，那時候好多了，水位比較高」。

他表示，希望當局能夠讓這個湖復活。「這是安巴省（Anbar）、伊拉克南部，以及巴格達民眾能夠休憩的唯一場所。」

© 2023 AFP