北韓官媒：金正恩下令大幅提高飛彈生產

（法新社首爾14日電） 美國與南韓下周將進行聯合軍演。北韓官媒今天報導，領導人金正恩在視察重要武器工廠時要求「大幅提高」飛彈生產。

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法新社指出，金正恩在上周一次重要軍事會議中要求加強作戰準備，又在11日、12日巡視兵工廠。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩這兩天視察行程，參觀包括生產戰術飛彈、大口徑多管火箭、裝甲作戰車輛的兵工廠。

在視察戰術飛彈工廠時，金正恩對「生產中出現的科技問題得到完善改進」及精進武器現代化方面「表示滿意」。

北韓中央通信社指出「金正恩提出一項重要目標，要大幅提升現有飛彈生產能力」，並強調這間兵工廠在「加速備戰」的角色。

報導指出金正恩強調「必須確保炮彈產量增加」，還親自登上一輛裝甲車輛試駕。

北韓官方「勞動新聞」（Rodong Sinmun）刊登的照片顯示，滿臉笑容的金正恩在3名官員陪同下坐在駕駛座，試駕一輛「新開發的通用戰鬥裝甲車」。

金正恩此次視察時間點離美韓聯合軍演很近。美韓「乙支自由護盾」（Ulchi Freedom Shield，UFS）年度軍演訂於8月21至31日舉行。

此外，美國、南韓和日本3國領袖也預定15日在華府舉行三邊峰會，尋求加強安全合作，因應北韓日益嚴重的核子和飛彈威脅。（譯者：紀錦玲）

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