厄瓜多建造黨改推另記者 替代遇刺身亡候選人拚大選

（法新社厄瓜多首都基多13日電） 厄瓜多建造黨今天宣布，改由另名記者朱利塔取代遇刺身亡的維拉維森修，為該黨出征20日進行的總統大選。

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「運動建造」（Movimiento Construye）最初提名的總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）本月9日在首都基多（Quito）參加造勢活動時遇刺身亡，享年59歲。維拉維森修過去擔任過記者，以反貪腐運動聞名，遇刺前民調一直位居第2。

維拉維森修遇害後，建造黨12日曾表示，維拉維森修的競選搭檔龔薩雷茲（Andrea Gonzalez）將取而代之，成為該黨總統候選人。

然而，建造黨擔心，鑒於龔薩雷茲已在20日大選登記為副總統候選人，若頂替成為總統候選人，資格恐會遭選務當局否決。

建造黨因此改推與維拉維森修一樣是記者出身的朱利塔（Christian Zurita），代表政黨爭取總統大位。朱利塔的候選資格仍需取得國家選舉委員會的批准。

維拉維森修遇刺一案，現有6名哥倫比亞公民被控謀殺，目前仍被羈押。警方指控6人與犯罪集團掛鉤。

維拉維森修的遺孀薩拉烏茲（Veronica Sarauz）則是將丈夫的死歸咎在國家身上，她控訴警方沒有充分盡到保護之責。

她同時把矛頭指向厄瓜多前總統柯利亞（Rafael Correa）的支持者，因為維拉維森修調查柯利亞貪腐行為之後，柯利亞於2020年被處8年徒刑。

且維拉維森修在遇刺前一天，還曾向檢察官辦公室提出申訴，指控柯利亞執政期間磋商的石油合約存有舞弊行為，估計讓國家損失了約90億美元。

© 2023 AFP