尼日政變軍事干預不易 從集結兵力到平民傷亡多風險

（法新社尼日首都尼阿美14日電） 西非經濟共同體為逼迫尼日政變將領讓民選總統複位，已對尼日實施制裁併揚言軍事干預。但政變領袖任命的總理今天說，尼日可克服制裁。專家也指出，軍事干預風險高。

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一批尼日軍官7月26日推翻總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）、建立新政權，不久後西非經濟共同體（ECOWAS）便對尼日實施制裁，切斷金融往來與電力供應並關閉邊界，使得位處內陸的世界最貧國之一尼日無法取得亟需的進口物資。

尼日政變將領曾表示，制裁已造成尼日民眾難以獲取藥品、糧食和供電，稱這些措施「不合法且不人道」。

不過，尼日政變領袖任命的新總理贊恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）在德國之聲（Deutsche Welle）今天刊出的訪問中說：「我認為，即使對我們施加的是一種不公平的挑戰，但我們應該能夠克服它，我們也將會成功。」

若西非經濟共同體進一步採取軍事干預，專家認為這麼做充滿作戰和政治上的危險，從召集兵力到造成平民死傷等。以下是他們指出的主要問題：

●兵力動員

西非經濟共同體10日下令部署一支「待命部隊」來恢復尼日的憲政秩序。自1990年以來，這類部隊曾6度在西非經濟共同體成員國進行干預，因應包括內戰或政治亂局等情況。

然而，加拿大蒙特婁智庫「法語世界和平中心」（Centre FrancoPaix）的非洲沙赫爾地區（Sahel）專家布瓦斯維爾（Marc-Andre Boisvert）指出，今日如同過往，西非經濟共同體成員國之間對於這類部隊的組成並無明確協議。

法國國際關係研究所（French Institute of International Relations, IFRI）研究員提南波姆（Elie Tenenbaum）表示：「基本上，非洲待命部隊的構想，並不是為了要在發生政變的國家恢復憲政秩序。」

布瓦斯維爾說，能否召集到部隊「要看各國出兵意願」，需要長時間協商並克服「大量猜疑」。

●出兵人數

西非國家塞內加爾的將軍塞克（Mansour Seck）認為，軍事干預尼日政變需要動員3000至4000名兵力。截至目前，僅象牙海岸已公開表示願貢獻約1000名兵力。

根據貝佐姆去年提供的數據，尼日自有兵力約3萬人，其中1萬1000人已部署對抗伊斯蘭主義聖戰士。

提南波姆表示：「若涉及國防和安全事務，非洲國家通常小心翼翼緊握主權。」因此，在他們的軍隊「已經體質脆弱且裝備不足之下，很難召集到部隊」。

●作戰風險

尼日是個面積廣大且不毛的國家，因此要推翻當地政權，必須聚焦首都尼阿美（Niamey）。但陸攻得穿越數百公里險惡地帶，因此專家表示，關鍵會在空中機動性，最好是能以尼阿美的機場作為集結點，鎖定拿下貝佐姆目前遭到拘留的地點總統府。

曾是軍人的尼日分析家狄亞洛（Amadou Bounty Diallo）說，西非經濟共同體的軍事首長「想要拿下尼阿美機場來轟炸總統府，但現在有現代化防空系統可以把他們的飛機射下來」。

塞克也指出，尼日政變軍容易佔領機場跑道，「只要把幾千名年輕人放上去」，戰機駕駛可能就不敢開火來奪取跑道。

尼日抵抗軍事干預的武力，會是以總統衛隊700人菁英部隊為基礎的兵力；但尼日其他軍事單位是否願意加入對抗，仍存在爭議。

一名貝佐姆的顧問表示，尼日其他軍方單位之所以表面上支持政變，「是為了避免流血，他們不想捲入戰爭」。但一名尼日國安消息人士預測，若外國軍事介入，可能促使尼日武裝部隊「團結一致」。

●平民傷亡

提南波姆指出，軍事干預的另個重大風險，是造成大量平民死傷。

尼阿美已數度出現民眾集會示威支持政變，當中許多人還說，若他們的軍隊遭到攻擊將伸援。

提南波姆並表示，政變將領已經揚言，一旦西非經濟共同體干預，他們就會處決貝佐姆。

© 2023 AFP