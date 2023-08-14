巴基斯坦參議員卡卡爾就任看守總理

（法新社伊斯蘭馬巴德14日電） 巴基斯坦知名度不高的參議員卡卡爾昨天辭去參議員一職，今天在總統見證下，宣誓就職成為看守總理，負責監督幾個月後將舉行的大選。 52歲的卡卡爾（Anwaar-ul-Haq Kakar）在總統艾維（Arif Alvi）見證下，今天於巴基斯坦獨立日宣誓成為看守總理，當地電視台現場轉播就職儀式。

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卡卡爾上任首要之務是組閣，治理一個即將步入國會選舉期的國家，時間恐達數月。 巴基斯坦國會上周正式遭解散，根據憲法，必須在90天內舉行選舉。但最新人口普查數據本月稍早才發布，即將下台的政府表示，選舉委員會需要時間重新畫分選區。

卸任總理夏立夫（Shehbaz Sharif）昨天向全國發表卸任演說：「在16個月後，我卸下了重責大任。我們根據憲法就任，也依照憲法的指示卸任。」

「我對看守總理的能力有信心，相信他有能力舉行自由公正的選舉。」

前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）去年4月遭國會表決罷黜後，巴國一直處於政治動蕩之中。伊姆蘭汗上周因貪污罪被判刑入獄，5年不得參政。律師已為他提起上訴。

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