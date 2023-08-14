氣溫飆破50度 巴格達動物園內動物備受煎熬

（法新社巴格達14日電） 在伊拉克首都巴格達（Baghdad）的動物園，2隻西伯利亞虎在圍欄內的池塘邊不停地喘氣。巴格達今天的氣溫連續第2天超過攝氏50度，導致人類和動物都幾乎無法待在戶外。

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巴格達唯一動物園的獸醫薩里（Wassim Sarih）說，來自俄羅斯遠東地區的大貓更適合生活在「氣溫低至零下20度的地方」，而不是世界上最熱的城市之一。

這座動物園因資金不足、多年動亂加上管理不善，狀況可說每況愈下。對園區內的獅子、鳥類、熊和猴子等約900隻動物來說，情況更是糟糕。

薩里說，園內多數圍欄都是露天的，「適合生活在炎熱氣候下的動物。我們並沒有為習慣寒冷的動物準備其他設施。」

為降低溫度，獅子的鐵籠前已安裝冷風扇，園方也為熊和老虎提供水池。

不過，由於伊拉克無法提供足夠電力來滿足國內需求，因此一天停電可能長達10小時。

動物園園長艾札米里（Haider al-Zamili）表示，自1970年代以來，該園就沒有進行重大整修，他只能利用當局分配的微薄資金。

他說，「與其他動物園相比，我們的動物壽命更短」，舉例來說，園內西伯利亞虎的壽命通常為17或18年，而其他動物園內西伯利亞虎的預期壽命可達20至25年，這與炎熱的天氣有關。

聯合國表示，伊拉克是全球受到氣候變遷影響最嚴重的5個國家之一。目前，該國正面臨連續第4年來襲的乾旱。

© 2023 AFP