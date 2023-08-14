法國西南日報：英王查爾斯三世9月訪法

（法新社巴黎14日電） 法國媒體報導，英國國王查爾斯三世（King Charles III）將於9月前往法國進行國是訪問。英王查爾斯三世6個月前曾計畫訪問巴黎，但當時因法國爆發示威而延後。

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英王今年3月原本計畫訪問法國，以凸顯英法關係升溫，卻因法國爆發年金改革示威抗議，而在出發前一刻宣布延後。

法國「西南日報」（Sud Ouest）周末報導，英王的國是訪問將於9月展開，他與王後卡蜜拉（Queen Consort Camilla）將照原定行程造訪法國首都巴黎，之後前往知名葡萄酒產地西南部大城波爾多（Bordeaux）。

報導說，訪問時間大約落在9月20至22日。報導並稱，波爾多當局在7月就收到英王的維安細節，好為英王這次來訪預做準備。

報導指出，法國9月底是繁忙的時刻，因為羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）預定來訪，還要主辦2023年世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup）。

報導稱，威廉王子可能會隨父親出訪，趁機到波爾多觀看威爾斯對決斐濟的橄欖球比賽。

法新社聯繫法國總統馬克宏辦公室，但對方拒絕對英王來訪的相關報導置評。

© 2023 AFP