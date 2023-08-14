烏克蘭：擊落數波俄羅斯飛彈和無人機

（法新社基輔14日電） 烏克蘭軍方今晨表示，他們擊落3波瞄準敖德薩（Odesa）的俄羅斯飛彈以及無人機，這是俄羅斯對烏克蘭南部黑海沿岸的敖德薩地區發動的最新攻擊。

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烏克蘭南部作戰司令部（Operational Command South）在社群平台Telegram貼文寫道：「敵軍在夜間攻擊敖德薩地區3次，使用2波攻擊無人機，共15架，以及8枚海上發射的口徑（Kalibr）巡弋飛彈。」

軍方表示，防空部隊抵禦所有攻擊，但掉落的殘骸仍破壞學生宿舍以及敖德薩市中心的超市，導致3名工作人員受傷。

軍方說，「爆破引起的衝擊波毀損多個建築物的窗戶、陽台，以及附近停放的車輛」，並補充，消防隊員正賣力與兩起大火搏鬥。

軍方在Telegram上分享的照片和影片顯示，消防隊員儘力撲滅一處被火勢包圍的多層樓超市，大量煙霧上升至空中。

俄羅斯上個月退出同意烏克蘭在戰時透過安全航道出口�b物的黑海�b物協議（Black Sea Grain Initiative），之後俄羅斯及烏克蘭於黑海擴大攻擊對方的力道。

莫斯科當局退出協議後，便猛烈襲擊協議之中出口烏克蘭穀物的敖德薩地區重要港口。

© 2023 AFP