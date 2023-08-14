西方駐波灣海軍：商船勿近伊朗水域 以免遭扣押

（法新社杜拜13日電） 在波斯灣執行任務的西方國家海軍部隊接連兩天提出警告，船隻在具戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行時不要接近伊朗水域，以免遭扣押。

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美國近來在波斯灣地區加強軍力部署，值此之際，華盛頓與德黑蘭達成一項協議，為緩解緊張局勢帶來一線希望。

美國第五艦隊發言人霍金斯（Tim Hawkins）建議船隻「儘可能遠離伊朗水域」，以降低被扣押的風險。

他還說，美國主導的「國際海事安全聯盟」（IMSC）正在「通知該地區船隻採取適當預防措施，以最大限度地減少基於當前地區緊張局勢的扣押風險，我們致力尋求緩和緊張情勢」。

國際海事安全聯盟成立於2019年，由美國、英國、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等11個國家所組成。根據官網，這個組織的任務是「為中東地區的商船提供保障」。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）昨夜聲明表示，他們「已察覺到荷莫茲海峽附近的威脅與日俱增」。荷莫茲海峽是全球至少1/3石油運輸的必經之路。

英國海事貿易行動辦公室提醒所有船隻「謹慎行事，並向其通報可疑活動」。

英國海事安全公司Ambrey昨天下午發布聲明指出，公司已接獲希臘和美國當局及其他機構警告，「在接下來的12小時至72小時，恐有商船在荷莫茲海峽遇襲」。

聲明又說：「此前，在類似警告發出後，伊朗當局便找藉口扣押一艘商船。」

法新社報導，到目前為止，伊朗尚未對這些警告做出回應。（譯者：紀錦玲）

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