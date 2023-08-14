野火不斷蔓延 加拿大軍方參與打火行動

（法新社渥太華13日電） 加拿大野火不斷蔓延，軍方人員今天被派到遙遠的北部地區，協助撲滅數百起失控的野火。

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加拿大軍人今天被派到遙遠的北部地區，協助撲滅數百起失控的野火。由於大火不斷蔓延，當地有幾個偏遠社區的居民被迫逃離家園。

在此同時，加拿大位於太平洋沿岸的卑詩省（British Columbia）準備迎接熱浪，預料會進一步助長火勢延燒。

加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）在原名為推特（Twitter）的社群平台X上發文說：「我們與西北地區（Northwest Territories）民眾一起面對嚴重的野火。」

他說：「為了回應急需支援的請求，加拿大部隊將提供消防、空中運輸，並給予規畫、協調及後勤方面的協助。」

加拿大軍方尚未公布部署規模，但最近幾個月已向其他4個省派出數以百計的軍人，包括從國外調來的5000人在內，近1萬1000名消防員將一起投入幫忙撲滅野火。

根據加拿大跨單位森林消防中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre, CIFFC）的數據，在這一季，超級野火以驚人的強度在加國各地蔓延，迫使16萬8000名加拿大人撤離家園，還燒毀了1350萬公頃的土地，幾乎是當地上一次記錄到有730萬公頃土地被毀的兩倍。

截至目前為止，已有4人在今年爆發的野火中喪命。

這波大火還排放前所未見的二氧化碳量，有超過10億噸，相當於2.17億輛汽車1年產生的二氧化碳量，也約是日本1年的排放量。

這個周末，加拿大西北地區幾個社區的民眾被勒令撤離，其中包括史密斯堡（Fort Smith）的2500名居民，因為北方森林遇上233場野火的肆虐，有210萬公頃的土地被燒毀。

與此同時，加拿大環境部（Environment Canada）警告，從今天起直到16日，溫哥華和卑詩省其他地區的氣溫將會攀升。卑詩省有390處野火正在延燒。

但氣溫預料不會飆破2021年6月創下的最高紀錄，當時李頓村（Lytton）的氣溫高達攝氏49.6度，幾天後該村更遭大火摧殘，造成至少兩名居民喪生。

溫哥華東方的卡爾特斯湖（Cultus Lake）是加拿大今天的熱區，氣溫達攝氏31.1度。卑詩省部分地區本周的氣溫料將升至攝氏40度。

© 2023 AFP