印度獨立日 莫迪宣示終結東北部種族衝突

（法新社新德里15日電） 印度總理莫迪今天表示，政府正致力終結東北部地區自從5月以來已經奪走逾150條性命的種族衝突問題。

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政敵譴責莫迪（Narendra Modi）未能阻止曼尼普爾省（Manipur）的暴力。人權組織表示，他領導的印度教民族主義政黨印度人民黨（BJP）煽風點火，助長這起衝突越演越烈。

今天站在舊德里氣勢宏偉的紅堡（Red Fort）堡壘上發表發表獨立日（Independence Day）全國演說時，莫迪表示，衝突已見緩和，當地近日相對平和的態勢「必須持續下去」。

他說：「這將為找出解決之道鋪路，只能透過和平途徑去達成。所有印度人與曼尼普爾省民眾站在一起，中央政府正致力達成和平。」

自從信奉印度教的當地主要人口梅泰族（Meitei）與信奉基督教的庫基族（Kuki）爆發武裝衝突以來，曼尼普爾省已有至少152人喪生。

種族問題已經導致曼尼普爾省分裂，敵對民兵組織設置路障防止對方社群成員進入己方地盤。增援部隊數以千計士兵開赴其他地方對城鎮和道路展開巡邏，全省各地持續實施宵禁並且關閉網路。

人權團體指控印度人民黨執政的省政府當局「實施提倡印度教多數主義的分裂政策」，助長衝突。

在野勢力不滿政府處理暴力的方式，上周在國會提出指責政府的不信任動議，結果莫迪輕騎過關。

莫迪遭到主要政敵國大黨（Congress）領袖拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）指控未能控制這場衝突，說他「下定決心放把火毀滅整個國家」。

© 2023 AFP