德國政府專機問題頻傳 外長取消澳紐斐濟行程

（法新社柏林15日電） 德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天被迫取消前往澳洲、紐西蘭及斐濟的行程，因為她搭乘的政府專機反覆出現技術問題。這是德國政府專機連串問題的最新一起。

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法新社報導，貝爾伯克在社群媒體X寫道，她的政府專機有缺陷，已試過一切辦法，但不幸地，就後勤角度而言，在沒有這架飛機的情況下，她的印太行程不可能繼續下去，「實在太困擾了」。

貝爾伯克是在13日啟程展開為期一周的行程，但她的政府專機在阿布達比（Abu Dhabi）加油後發生故障。當技術人員奮力解決襟翼問題時，貝爾伯克在當地滯留了數個小時。

她的代表團試圖在昨晚至今天之間再次啟程，但她所搭乘的23年機齡空中巴士（Airbus）A340飛機再次出現問題，必須飛回阿布達比。

這是德國政府專機連串問題的最新一起，這些專機有些已經老舊，先前多位高級官員受到影響。今年5月，貝爾伯克在卡達時曾因專機輪胎損壞，須將赴波斯灣地區行程延長一天。

2018年，當時的德國總理梅克爾（Angela Merkel）曾因為她搭乘的政府專機發生「嚴重故障」，被迫在突發情況下降落，錯過在阿根廷舉行的20國集團（G20）峰會開幕式。

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