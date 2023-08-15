男子直播槍殺女伴引怒火 數千民眾走上波赫街頭

（法新社塞拉耶佛14日電） 東南歐國家波士尼亞-赫塞哥維納近日發生一起震驚全國的殺人案，一名女性慘死在她的男伴手下，兇嫌還在社群媒體直播殺人過程，隨後又上街殺害2名男性，接着自戕。

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波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina，簡稱波赫）首都塞拉耶佛（Sarajevo）及多座城市今天湧現數以千計民眾上街遊行示威。

塞拉耶佛市長卡里契（Benjamina Karic）向遊行群眾說：「我們要求將殺害女性列為一種特定的犯罪行為。」

她代表示威群眾呼籲當局對殺害女性及家暴等罪行祭出更嚴厲懲罰，並為受暴的女性受害者設置更多庇護所，同時也鼓勵受害者勇於舉報加害者。

卡里契說：「這是採取適當措施的最後時機，所有在其位且默許這種情況的人都成了暴力行為的幫兇。」

示威群眾手舉標語牌，上面寫着「停止殺害女性」、「對暴力說不」以及「沉默就是共犯」等口號。

據媒體報導，波赫東北部城鎮格拉達查茨（Gradacac）抗議群眾在參加完受害女性的葬禮後，也和南部城市莫斯塔（Mostar）及中部城鎮澤尼察（Zenica）的示威群眾一起走上街頭。

35歲的健美運動員兼健身教練蘇萊曼諾維奇（Nermin Sulejmanovic）8月11日毆打37歲女伴赫西莫維奇（Nizama Hecimovic），隨後持槍將她射殺，並在社群媒體Instagram直播整個過程。

據當地媒體報導，當時有上萬人在線上觀看這起直播，據信其中甚至有部分網友曾鼓勵這名男子動手。

© 2023 AFP