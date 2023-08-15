蘇門答臘外海船難7失蹤 其中6人生還獲救

（法新社雅加達15日電） 印尼官員今天表示，據報因為所搭乘的船隻在蘇門答臘島（Sumatra）西岸外海遭遇惡劣天氣而失蹤的7人，包括4名澳洲遊客 在內的其中6人生還獲救。

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法新社報導，一共搭載17人的2艘船於13日離開尼亞斯島（Nias Island）前往私人島嶼檳榔島（Pinang），但其中1艘載有4名澳洲人和3名印尼人的船沒有抵達，印尼當局昨天展開搜救行動。

當地搜救機構負責人歐克塔維安托（Octavianto）表示，搜救人員發現4名澳洲人和2名印尼人生還，並持續尋找仍然失蹤的1名印尼人。

他今天在聲明中說：「目前，獲救的所有受害遊客都已被後送到檳榔島渡假村（Pinang resort）接受進一步醫療救治。」

「搜救人員繼續在圖昂庫島（Tuangku）和巴拉瓦克島（Palawak）附近海域尋找最後1名受害者。」

東南亞島國印尼擁有約1萬7000座島嶼，海上意外時有所聞。儘管安全標準相當落後，渡輪和小船仍然是民眾對外交通主要工具。

世界最深湖泊之一的蘇門答臘島多巴湖（Lake Toba）2018年發生1艘渡輪沉沒的意外，造成超過150人溺斃。

去年，1艘載有超過800人的渡輪於東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）外海的淺水處擱淺兩天才脫困，所幸沒有人員受傷。

© 2023 AFP