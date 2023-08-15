2美國觀光客喝醉受困巴黎鐵塔 竟在禁區過夜

（法新社巴黎15日電） 2名美國觀光男子進入法國巴黎知名景點艾菲爾鐵塔參觀，在鐵塔關閉前卻因為太過酒醉而被困住，兩人被發現時在鐵塔禁區內呼呼大睡。鐵塔管理公司已準備對他們提告。

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艾菲爾鐵塔營運管理公司（Sete）今天表示，他們的警衛昨天上午在鐵塔9點開放前進行例行巡邏時，「一大清早」在第2和第3樓層間一個通常對外關閉的地點發現兩男，於是把非法在鐵塔上星空下度過一夜的兩人叫醒。

巴黎檢方告訴法新社，這兩名美國人「似乎因為喝得太醉而被困住」。一名法國警方消息人士透露，兩男13日晚間約10時40分購票進入艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower），但當他們從鐵塔頂端走樓梯下來時，跳越安全圍欄。

警方消息人士還說，當兩男被發現後，當局還出動消防員將他們救出，包括派出一組專門將民眾從危險高處救下的小組。不過鐵塔管理公司表示，這起事件「並未構成任何明顯威脅」。

儘管如此，當天上午鐵塔對外開放時間仍因此延後約一小時。兩男也被帶到巴黎第7區的警察局接受偵訊。鐵塔管理公司說，會對他們提出刑事告訴。

艾菲爾鐵塔12日才因2起炸彈威脅而被迫疏散遊客，法國警方還在調查這起事件。昨天巴黎3處警局又接獲一封針對鐵塔的炸彈威脅電子郵件，但這次警方不建議疏散遊客。

© 2023 AFP