三邊峰會將登場 專家：日對與韓和解能否持久存疑

（法新社華盛頓15日電） 美日韓3國即將舉行眾所矚目的三邊領袖峰會，不過專家指出，許多日本人對與南韓和解是否能持久一事存疑。

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隨着中國勢力與日俱增，美國在亞洲的雄心抱負一直是華府的優先要務之一，不過多年來卻面臨看似難以�u越的障礙，即華府重要盟友日本與南韓間的敵意。

長久以來，日韓關係一直受到1910至1945年日本殘酷統治朝鮮半島的不堪過去而蒙上陰影。

去年當選的保守派總統尹錫悅在國內承擔政治風險，化解與強迫勞動有關的爭議，日方也對此做出回報。

尹錫悅今年5月造訪東京，是12年來首度有南韓總統專程訪問日本。8月15日是南韓重大節日「光復節」，尹錫悅在演說中形容當今的日本，是與南韓有着相同價值觀和利益的夥伴。

不過，戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）專家強斯東（Christopher Johnstone）說，受限於南韓憲法規定總統不得連任，將於2027年卸任的尹錫悅所做努力在國內仍深陷爭議，許多日本人對和解是否能持久抱持懷疑態度。

強斯東指出，這場峰會將聚焦「設法讓已經達成的進展制度化，並讓這3國未來的領袖更難輕言放棄這些進展」。

© 2023 AFP