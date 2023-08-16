反制伊朗威脅油輪 美軍加強波灣部署

（法新社巴林麥納瑪16日電） 由於伊朗扣押商船之舉對往來波斯灣的油輪構成威脅，美國正在提升在當地的軍事存在。這正是波斯灣阿拉伯國家長期以來對華府的要求，他們指控美國正在撤離這個地區。

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運送額外3000名美軍的2艘軍艦已經通過紅海（Red Sea）。與此同時，美國為首的海上部隊警告船隻不要接近伊朗水域。

船隻在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及周邊海域遭到扣押和企圖扣押事件頻傳。全球1/5石油產量必須通過這個倒U字型水道，前往阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea）。

美國海軍第五艦隊（US Fifth Fleet）發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，區域航海人員在這個海峽遭到伊朗「扣押的威脅和風險升高」。

他在位於巴林的第五艦隊司令部告訴法社：「現在，我們專註提高我們對荷莫茲海峽及其附近的存在，以確保此一至關重要水道的安全穩定。」

伊朗攻擊油輪的問題發生在華府與富裕波灣盟友間的關係陷入緊張之際，駐波灣美軍縮編令長期仰賴美國保護石油資產的這些盟友惱火。

美軍表示，過去兩年有近20艘懸掛不同國家國旗的船隻在這個地區遭到伊朗扣押或扣押未遂。

華府表示，美軍7月5日在阿曼外海的國際水域兩度阻止伊朗扣押商業油輪的企圖。伊朗4月間和5月初曾於一周內在區域水域扣押兩艘油輪。

© 2023 AFP