尼日政變危機 布林肯：仍有外交運作空間

（法新社華盛頓15日電） 美國國務卿布林肯今天表示，他認為各界仍有機會透過外交途徑解決尼日政變危機，與此同時，西非經濟共同體（ECOWAS）正持續向尼日軍事統治者施壓。

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布林肯對記者說：「我們依然非常着重透過外交來達成我們欲見的結果，即恢復（尼日）憲法秩序，我相信在實現這個目標方面，仍有外交運作的空間。」

「許多國家，包括透過西非經濟共同體，都在對破壞尼日憲法秩序的軍事領導人施加更多壓力。」

他說：「我認為他們必須考量這一點，也必須考量他們的行徑已使他們遭到這個地區、遭到全世界孤立的事實。」

尼日軍政府今天表示，對透過談判解決上個月軍事政變引發的區域危機抱持開放態度，而俄羅斯和美國則呼籲各方和平解決問題。

西非軍事領袖17、18日將在迦納召開會議，為可能的軍事干預做準備。西非經濟共同體揚言，倘若外交途徑失敗，將發起軍事干預。

路透社報導，任何軍事干預都可能進一步破壞貧瘠的沙赫爾地區（Sahel）穩定。過去10年來，蓋達組織（Al-Qaeda）和伊斯蘭國（IS）相關團體的叛亂導致這個地區有數百萬人流離失所，並使饑荒危機加劇。饑荒

沙赫爾地區是介於撒哈拉沙漠和蘇丹草原之間，一個從非洲東部延伸至西部、長逾5400公里的條狀地帶。

上周被尼日軍方任命為總理的贊納（Ali Mahaman Lamine Zeine）說：「我們正處於過渡期間。我們已解釋過來龍去脈，也重申我們願意抱持開放態度並與各方對話，但我們堅定認為國家需要獨立。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天與馬利軍事領導人就尼日最近發生政變進行討論，此舉可能引起西方政府關切，他們憂心俄羅斯在西非沙赫爾地區的影響力會日增。

馬利臨時總統戈伊塔（Assimi Goita）在社群媒體平台X表示，蒲亭「強調和平解決危機對沙赫爾地區維持穩定的重要性」。

美國五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，總統拜登政府致力尋找外交解決方案，並表示尼日是美國不願失去的合作夥伴。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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