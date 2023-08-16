河內動物園鐵煉栓母象 野放請願廣獲支持

（法新社河內16日電） 越南河內動物園兩頭年邁母象腳被鐵煉栓住，無法自由走動，它們所受待遇已經在越南引起公憤。動物保護團體要求讓它們歸返大自然，線上請願活動已獲近7萬人連署支持。

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動保團體要將兩頭母象泰（Thai）和巴南（Banang）野放國家公園，已有近7萬人簽署線上請願書支持訴求。國營媒體近數周以來也對此廣為報導。

法新社記者觀察到，飼育員今天上午喂青草和甘蔗時，它們的腿還是被煉住。

不願意具名的動物園工作人員指出：「兩頭大象蠻兇猛的，由於電圍欄故障，我們必須煉着它們。」

工作人員表示，兩頭大象分別於2010、2014年從南部和中部高原被送到動物園。

這名員工說：「它們出身不同象群，我們必須儘力避免它們打鬥，並且確保飼育員安全。」

不過非營利組織亞洲動物基金（Animals Asia）本月稍早致函河內��府當局，敦促讓兩隻母象回歸中部那屯國家公園（Yok Don National Park）叢林中。

這封信寫道：「河內動物園給大象的腳上煉很長一段時間，如果繼續這樣下去，兩隻大象的健康將會惡化。」

當地動物權益倡議團體越南動物之眼（Vietnam Animal Eyes）8月初展開線上請願，籲請讓兩隻母象離開動物園，但是根據國營媒體，園方認為此舉「不合邏輯」，強調已經60、70歲的兩隻大象被動物園飼養超過10年，野放後將因為無法找到食物和保護自己，「只有死路一條」。

亞洲動物基金動物福利主任納勒（David Neale）則表示，那屯國家公園擁有大象樂活需要的所有元素。

據環保團體指出，越南野生大象數量已從1980年的約2000頭，去年減為約100頭。遭馴養的大象數量也從1980年的約600頭，目前減少為165頭。

© 2023 AFP