芬蘭外長：俄國尚未增兵俄芬邊界

（法新社赫爾辛基15日電） 芬蘭外交部長瓦爾通寧今天告訴法新社，在芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）後，俄羅斯尚未實現威脅，調兵至與這個北歐國家的邊境地帶。

廣告 繼續瀏覽後續

莫斯科當局於4月譴責芬蘭加入北約是「對我們安全的攻擊」，並誓言要在「戰術和戰略等方面採取反制措施」。

芬蘭與俄羅斯的邊境全長約1340公里。芬蘭加入北約後，使美國領導的這個西方聯盟與俄羅斯的邊界長度倍增。

瓦爾通寧（Elina Valtonen）在電子郵件中告訴法新社：「俄羅斯去年12月就已宣布軍事改革，並在俄羅斯西北部建立新的部隊，將此歸因於北約的擴大。」

她補充：「但這些行動似乎進展得還不是很快。當下俄羅斯的資源似乎被綁在其他地方。」她顯然意指烏克蘭。

「目前東部邊境局勢平靜。」

克里姆林宮（Kremlin）對烏克蘭的軍事進攻顛覆了歐洲的安全局勢，這促使芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，選擇加入北約。

擁有550萬人口的芬蘭正在與俄羅斯邊界上的200公里區段修建圍欄，預計於2026年完工。

目前，芬蘭的邊境主要由輕質木柵欄保護，主要目的是防止牲畜越界。

俄羅斯最近於8月9日重申威脅，指責芬蘭和波蘭對其安全造成影響，並誓言要對俄羅斯西部邊境不斷增加的「威脅」做出反制。

波蘭已加強和俄羅斯親密盟友白俄羅斯邊境一帶的安全措施。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在會見軍方官員時表示：「對俄羅斯聯邦西部和西北部的軍事安全威脅大幅增加。」

他補充說，對那些造成安全疑慮的風險「必須及時和充分做出回應」。

瓦爾通寧表示，芬蘭「總是為不同的情況做好萬全的準備，包括這次在內」。

她說道：「北約是一個防禦性聯盟，對俄羅斯的威脅並不比芬蘭大，俄羅斯對北約的批評是老套，並不是什麼新鮮事。」

© 2023 AFP