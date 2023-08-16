菲律賓前外長陸辛 出任北京總統特使

（法新社馬尼拉16日電） 菲律賓政府今天表示，菲律賓前外交部長陸辛（Teodoro Locsin）已被任命為總統的中國特使。這位直言不諱的外交官曾怒飆髒話痛罵中國。

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陸辛現任駐英國和愛爾蘭大使，他在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內擔任外交部長期間經常發表強硬言論，並曾在推特（Twitter）就中國船隻出現在引發主權爭議的南海爆粗口飆罵中國。

陸辛2021年5月曾在推特發文寫道：「中國，我的朋友，我能多有禮貌地說呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。」

陸辛因為爆粗口遭北京譴責，後來他也向中國外長道歉。

菲律賓總統通訊辦公室（Presidential Communications Office）在官方臉書（Facebook）頁面上宣布令人意外的陸辛人事任命案後，菲國外交部拒絕對此發表評論。

總統通訊辦公室主管加拉菲（Cheloy Garafil）告訴記者，陸辛將「兼任」此職務，將會繼續擔任大使。

陸辛經常在舊稱為推特的社群平台X發文，話題從納粹大屠殺受害者到他已故的寵物貓都有，但目前尚未就這次的任命公開發表評論。

© 2023 AFP