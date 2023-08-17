不滿反北京言論 中國團體旅遊解禁名單未列加拿大

（法新社渥太華16日電） 中國這個全球主要的出境旅遊消費國，把加拿大排除在當局目前批準的團體旅遊國家名單之外，根據中國駐加國大使館今天的說法，這與加拿大的反北京言論有關。

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北京當局上周解除對數十國的一項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時期的團體旅遊禁令，包括美國、德國、日本和澳洲等，但加拿大被排除在外。

旅行社在為中國公民宣傳和安排出國旅遊時，會參考這份核準的目的地名單。目前名單上有138個國家。

中國駐加國大使館聲明指出，將加拿大排除在名單之外的原因，是「加方一再炒作所謂的『中國干涉』」。

中國駐加國大使館表示，「加拿大失控和歧視性的反亞裔行為和言論顯着增加」，且「中國政府非常重視保護海外中國公民的安全與合法權益，希望他們能在安全友好的環境中旅行」。

聯合國世界觀光組織（UNWTO）數據顯示，疫情爆發前，中國是全球最主要的出境旅客消費國。2019年中國觀光客在出國旅遊共計支出2550億美元（約新台幣8兆1422億元）。

中國於2010年首次核准前往加拿大團體旅遊。

根據加中貿易理事會（Canada China Business Council）報告，2018年，近70萬中國民眾前往加拿大旅遊，平均每人支出2600加元（約新台幣6萬1300元），或相當於在220億加元的外國遊客總消費額中佔了20億加元。

同一年，加拿大應美國要求，逮捕了在溫哥華（Vancouver）轉機的華為財務長孟晚舟；而中國則以從事間諜活動為由，逮捕2名居住在中國的加拿大籍公民，嚴重打擊雙邊關係。

接着，渥太華當局在指控中國干預加國選舉並試圖恐嚇加國議員之下，於5月宣布驅逐多倫多中國領事趙巍。中國則以牙還牙，隨後驅逐加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧（Jennifer Lynn Lalonde）。兩國關係降至新低。

加拿大政府官員未立即回應置評要求。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

© 2023 AFP