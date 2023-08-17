伊朗外長訪問沙烏地 兩國和解以來首見

（法新社德黑蘭17日電） 據官方媒體報導，伊朗外交部長阿布杜拉希安將於今天抵達沙國首都利雅德（Riyadh）。這是伊沙兩國自三月達成具有里程碑意義的和解以來，伊朗外長首次正式訪問沙烏地阿拉伯。

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根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），這次為期一天的訪問「聚焦在雙邊關係、區域性和國際性議題」。

據今天早上報導，阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）「將在幾個小時後離開德黑蘭前往利雅德」。

2016年，在抗議遜尼派大國沙烏地阿拉伯處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr）的抗議活動中，沙國駐伊朗的外交使團遭到攻擊，此後沙國和什葉派為主的伊朗這兩個伊斯蘭國家斷絕外交關係。

今年3月，根據中國居中斡旋的一項協議，沙伊這兩個長期競爭的對手同意恢復外交關係並重啟各自的大使館。

6月，沙烏地阿拉伯外交部長費瑟親王（Prince Faisal bin Farhan）成為自2006年以來第一位訪問伊朗的沙國外長。

當月初，伊朗重啟駐利雅德大使館，並舉行升旗典禮。

伊朗官方媒體昨天報導稱，沙伊兩國軍事官員在莫斯科安全會議期間會面，這是自雙邊關係恢復以來的另一個首次會面。

阿布杜拉希安本周表示，有關利雅德之行，伊朗駐沙國大使伊納亞提（Alireza Enayati）「將隨行」，並且「正式開始他的外交任務」。

8月9日，伊朗表示沙國駐德黑蘭大使館已開始運作，但利雅德當局尚未證實該消息。

多年來，伊朗和沙烏地阿拉伯在中東國家的衝突議題上始終支持不同陣營。

近幾個月來，伊朗與沙烏地阿拉伯以及科威特因一處具有爭議性的天然氣田經常發生矛盾。

沙烏地阿拉伯和科威特聲稱對該油田擁有「獨享權」；德黑蘭則警告，如果談判失敗，將「爭取伊朗應有權利」。伊朗稱該油田為「亞拉什」（Arash），科威特和沙烏地阿拉伯則稱其為杜拉（Dorra）。

© 2023 AFP