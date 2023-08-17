厄瓜多氣候公投20日舉行 鑽探原油與保護森林二選一

（法新社基多16日電） 厄瓜多民眾將在20日備受關注的全民公投中，決定究竟是鑽探原油重要，抑或保護亞馬遜叢林重要，這是民主國家面對氣候變遷的一個不尋常案例。

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對一些人來說，厄瓜多的亞馬遜叢林是原住民家園，也是對抗氣候變化的珍貴資產；但對另一些人來說，叢林內的原油蘊藏是解決經濟困境的重要管道。

厄瓜多的葉蘇尼國家公園（Yasuni National Park）是世界上最多樣化的生物圈之一，也是世界上最後3個與世隔絕原住民部落的家園，但當地正進行原油鑽探。

經多年激烈討論後，鑽油計畫仍於2016年開始，當時的總統柯利亞（Rafael Correa）也未能說服國際社會向資金短缺的厄瓜多挹注36億美元，換取厄瓜多不要鑽油。

厄瓜多最高法院5月也在連年公投呼聲後，同意以公投決定「43區塊」（block 43）的命運，當地原油產量占厄瓜多日產量46萬6000桶的12%。

即將卸任的總統拉梭（Guillermo Lasso）政府估計，如果停止鑽探，厄瓜多未來20年將損失160億美元。

出生在叢林中的Waorani族領袖卡維亞（Alicia Cahuiya）說：「葉蘇尼儼然是世界的母親...我們需要提高音量和雙手，以便母親能康復，讓她不受傷、不受摧殘。」

葉蘇尼國家公園的保護區是Waorani、Kichwa部落，以及Tagaeri、Taromenane和Dugakaeri等部落的家園，他們選擇與現代世界隔絕的生活。

卡維亞說保護區是「世界的肺」，吸收二氧化碳並釋出氧和水氣。

私立舊金山大學厄瓜多基多分校（USFQ）蒂普蒂尼（Tiputini）科學站站長李華斯（Gonzalo Rivas）說：「水氣有助維持地球低溫，猶如大氣的空調」。

© 2023 AFP